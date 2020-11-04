İzmir depremine markette yakalandı! Malatya'da gözyaşlarıyla uğurlandı
İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, çöken binanın enkazında yaşamını yitiren Ali Fetin Ülger (71), memleketi Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.Abone ol
Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen depremde, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında bulunan markette alışveriş yaparken yakalanan Eli Fetin Ülger, yaşamını yitirdi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 gün sonra çıkarılan Ülger’in cenazesi, işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Ülger, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.