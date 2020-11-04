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İzmir depremine markette yakalandı! Malatya'da gözyaşlarıyla uğurlandı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, çöken binanın enkazında yaşamını yitiren Ali Fetin Ülger (71), memleketi Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen depremde, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında bulunan markette alışveriş yaparken yakalanan Eli Fetin Ülger, yaşamını yitirdi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 gün sonra çıkarılan Ülger’in cenazesi, işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Ülger, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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