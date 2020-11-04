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Benzin ve motorine kallavi zam geldi! Gece yarısından itibaren geçerli

Araç sahiplerine kötü haber... Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi....

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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, güncel fiyatlar şöyle:

Benzin fiyatları kaç lira oldu? Ankara'da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,75 liraya, İzmir'de 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ne olacak?: Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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