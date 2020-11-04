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Büyükçekmece'de 'Dumanlar' çetesine polis darbesi! Esnafı haraca bağlıyorlardı

BÜYÜKÇEKMECE'de 'dumanlar' çetesi polisin operasyonuyla çökertildi. 24 kişinin, gece kulübü ve taksici esnafı haraca bağladığı öğrenildi. Gözaltına alınan 24 kişiden aralarında çete liderinin de olduğu 22'si tutuklandı.

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Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’ndeki taksi durakları, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarından haraç alarak çökme girişiminde bulunduğu tespit edilen 24 kişi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı.

Muş, Mardin, Çanakkale ve İstanbul’da önceden belirlenen adreslere 16 Ekim günü saat 05.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanan şahıslar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet palayla birlikte sahte 50 bin Dolar ele geçirildi.

Çete lideri de yakalananlar arasında

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 14’ünün Dumanlar isimli suç örgütüne üye oldukları öğrenildi. Dumanlar grubu suç örgütünün lideri olan Mesut D.’nin yakalananlar arasında olduğu belirlendi.

22 tutuklama: Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 24 kişiden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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