Almanya'da çocuk kanalında skandal! İslam düşmanlığında sınır tanımadılar

ALMANYA’da çocuk temasıyla faaliyet gösteren KIKA TV isimli çocuk kanalında, İslam düşmanlığı propogandası yapıldı. ‘İslam’ yazısının altında asık suratlı 2 insan figürünü, elinde silah bulunan bir teröristin yanında göstererek İslam’ı terörizmle bağdaştırdı.

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Avrupa genelinde her geçen gün İslam düşmanlığı daha da büyüyor. Son olarak Almanya'da bir çocuk kanalı, İslam'ı terörizmle bağdaştırdı.

Teröristler ile İslamı özdeşleştirdiler

KIKA TV isimli çocuk kanalında, İslam yazısı kullanılarak, 2 asık suratlı insan figürüne yer verilirken, İslam terörizm ile bağdaştırılarak hedef gösterildi.

İnsan figürlerinin hemen yanında da elinde silah bulunan yüzü kapalı bir teröristin görüntüsü kullanıldı. Yapılan bu skandal yayım büyük tepkilere yol açarken Müslüman topluluklar kanalın yayın politikasını eleştiri yağmuruna tuttu.