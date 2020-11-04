İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi! İşte yeni mesai saatleri

TÜRKİYE'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle alınan yeni kararları İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesiyle duyurdu. Bundan sonra mesai saatleri farklı olacak. Bakanlık alternatif saatleri duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığınca genelge yayımladı.

Genelgede, salgının seyrinde yükselme görülen Avrupa'da kişilerin toplu bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok tedbir kararlarının alındığı belirtildi. Bu çerçevede pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak.

Saat 22.00'de kapanacak işyerleri

*Evlere paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunaların en geç saat 22.00'de kapanmaları sağlanacak."

*Kamu ve özelde esnek çalışma yöntemlerinin azami düzeyde faydalanılması sağlanaca.

Genelgeyle illerde uygulanması istenen mesai saati değişikliği de duyuruldu. Her il kendi kararını verecek. Bakanlık alternatifleri olan 7 farklı saat uygulaması önerdi.