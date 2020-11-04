BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Abone ol

Günedoğru Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 04 Kasım 2020 tarihi saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine kallavi zam geldi! Gece yarısından itibaren geçerli
ABD seçimleri son durum Donald Trum mı Joe Biden mi Amerika'da kim önde?
İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi! İşte yeni mesai saatleri
Almanya'da çocuk kanalında skandal! İslam düşmanlığında sınır tanımadılar
Fransa Bozkurtlar Hareketi'ni yasakladı! MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgisi var mı?
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprü ücretlerine yüzde 100 zam iddiası!
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan bir Ermenistan savaş uçağını daha düşürdü
Dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı
Osmaniye'de lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
ABD seçimlerinde esrar, kürtaj ve asgari ücrette oylandı işte yeni tablo
Emniyet kemeri takmama cezası 2021 kaç para oldu?
Yorumlar