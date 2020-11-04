Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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Günedoğru Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 04 Kasım 2020 tarihi saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.