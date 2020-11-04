ABD seçimlerinde esrar, kürtaj ve asgari ücrette oylandı işte yeni tablo

ABD başkanlık seçimleri sırasında bazı eyaletlerde referandumlar için de oy kullanıldı: Esrar kullanımı, kürtaj yasağı, asgari ücret kararları alındı

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ABD’de bazı eyaletlerde başkanlık seçiminin yanı sıra referandumlar için de oy kullanıldı. Bu referandum oylaması sonuçlarına göre New Jersey ve Arizona’da ‘eğlence amaçlı esrar kullanımının yasal hale gelmesi’ kararlaştırıldı.

Mississippi'de tedavi amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran bir öneri kabul edildi.

Oregon da ‘sihirli mantar’ olarak bilinen psilosibinin tedavi amaçlı kullanımını onayladı. Oregon, ülke genelinde ‘sihirli mantar’ kullanımını yasal hale getirecek ilk eyalet olacak. Destekçileri, sihirli mantarların ruh sağlığı sorunlarına ve kaygı bozukluğuna iyi geldiğini savunuyordu.

Asgari ücret kararı

Florida’daki oylamada da saat başı 8.53 dolar olan asgari ücretin 30 Eylül 2026’ya kadar 15 dolara çıkarılması onaylanmış oldu.