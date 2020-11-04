BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

ABD seçimlerinde esrar, kürtaj ve asgari ücrette oylandı işte yeni tablo

ABD başkanlık seçimleri sırasında bazı eyaletlerde referandumlar için de oy kullanıldı: Esrar kullanımı, kürtaj yasağı, asgari ücret kararları alındı

Abone ol

ABD’de bazı eyaletlerde başkanlık seçiminin yanı sıra referandumlar için de oy kullanıldı. Bu referandum oylaması sonuçlarına göre New Jersey ve Arizona’da ‘eğlence amaçlı esrar kullanımının yasal hale gelmesi’ kararlaştırıldı.

Mississippi'de tedavi amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran bir öneri kabul edildi.

Oregon da ‘sihirli mantar’ olarak bilinen psilosibinin tedavi amaçlı kullanımını onayladı. Oregon, ülke genelinde ‘sihirli mantar’ kullanımını yasal hale getirecek ilk eyalet olacak. Destekçileri, sihirli mantarların ruh sağlığı sorunlarına ve kaygı bozukluğuna iyi geldiğini savunuyordu.

Asgari ücret kararı
Florida’daki oylamada da saat başı 8.53 dolar olan asgari ücretin 30 Eylül 2026’ya kadar 15 dolara çıkarılması onaylanmış oldu.

Colorado’da seçmenler kürtajın 22 haftalık gebelikten sonra yasaklanmasını öngören teklifi oy çokluğuyla reddetti.

İlgili Haberler
ABD seçimleri son durum Donald Trum mı Joe Biden mi Amerika'da kim önde?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kanye West ABD seçimlerindeki iddiasını sürdürüyor bakın ne kadar oy aldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine kallavi zam geldi! Gece yarısından itibaren geçerli
ABD seçimleri son durum Donald Trum mı Joe Biden mi Amerika'da kim önde?
İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi! İşte yeni mesai saatleri
Almanya'da çocuk kanalında skandal! İslam düşmanlığında sınır tanımadılar
Fransa Bozkurtlar Hareketi'ni yasakladı! MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgisi var mı?
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprü ücretlerine yüzde 100 zam iddiası!
ÖNCEKİ HABERLER
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısı: Karabağ bizim için final maçı
İzmir depremine markette yakalandı! Malatya'da gözyaşlarıyla uğurlandı
BBP lideri Destici: Felaketlerde zorlama bir suçlu arama gayretinde değiliz!
Büyükçekmece'de 'Dumanlar' çetesine polis darbesi! Esnafı haraca bağlıyorlardı
Saat 22.00'da kapanacak yerler hangisi yeni kısıtlamalar listesi
Yeni kısıtlamalar neler saat 22.00'da nereler kapanacak?
Yorumlar