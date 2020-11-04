Kanye West ABD seçimlerindeki iddiasını sürdürüyor bakın ne kadar oy aldı

Metro’nun haberine göre West bu eyaletten 10 bin oy aldı. Bu da oyların yüzde 0.3’ü anlamına geliyor. Buna göre şarkıcı, eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geçmiş oldu. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’in önüne geçti.