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İstanbul'da korkutan görüntü! Her gün binlerce kişi buradan geçiyor!

Demirören Haber Ajansı

BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan ve zarar gören beton kolonları endişe yaratıyor. Kolonların zarar görmüş halinin görüntüleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, duruma dikkat çekildi.

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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, her gün on binlerce kişinin girip çıktığı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü, vatandaşları korkuttu. Otogardaki pek çok kolonun zarar görmüş olması ve betonların arasından görünen paslanmış demirler, otogarın depreme dayanıklı olup olmadığının tartışılmasına yol açtı.

Vatandaşlar, zarar gören kolonların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, otogarın yıllardır bakımsız kalmasına tepki gösterdi. Özellikle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının da geçiş güzergahında bulunan otogarın, Esenler kapısı tarafını ayakta tutan kolonlar endişe yaratıyor. 

İBB'den açıklama yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yetkililerinden ise, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İBB, konuya ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi. 

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