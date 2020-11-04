Tokat'ta koronavirüs 1 gün arayla baba ile oğlunun ölümüne neden oldu

TOKAT'ta koronavirüse yakalanan baba ile oğlu 1 gün arayla aynı kaderi paylaştı.

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Turhal ilçesinde yaşayan Ali Osman Kaya (57) ve oğlu Necmettin Kaya (32), geçen hafta koronavirüse yakalandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ali Osman ve Necmettin Kaya, Turhal Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Necmettin Kaya, Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Kaya, geçen hafta çarşamba günü yaşamını yitirdi. Bir gün sonra da babası Ali Osman Kaya hastalığa yenik düştü.

Baba- oğul Turhal ilçesinde toprağa verildi.