Tevfik Özlü: 5-6 ay daha dişimizi sıkarsak normale döneriz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, alınan kademeli mesai kararını yorumlarken ''Bu dönem çok dikkatli olmalı ve bunlara bi süre daha ara vermeliyiz. 5-6 ay daha dişimizi sıkarsak yavaş yavaş normale döneceğimize inanıyorum.'' dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında salgınla mücadeledeki son duruma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tevfik Özlü'nün açıklamalarından satır başları;

İstanbul'da alınan tedbir kararların sürece katkı sağlayacağını umuyorum. Özel işletmelerde de bu uygulamalar yaygınlaştırılabilir. Bankalarda, belediyelerde, 8 saat mesai yapılan yerlerde de bu mesai düzenlemesi uygulanmalı. Böylelikle çalışanlar dönüşümlü çalışır ve birbirleriyle karşılaşması engellenmiş olur. Bu düzenleme toplu taşımada ulaşımı da rahatlatır. Bu mesai düzenlemesinin katkısı olacağına inanıyorum. Yeme içme mekanlarının saat 22'de kapatılmasının da salgınla mücadeleye katkı sağlayacağını düşünüyorum.

''Birlikte yeme-içme bu dönemde doğru değil''

'Kapatın her tarafı' söylemi ülkeye zarar veriyor. Bir taraftan enfeksiyonu kısalım derken diğer taraftan kapatmalardan zarar görenler oluyor. Aslında bir yurttaşlık bilincine göre kendimizi kurallara uyarak yaşamaya alıştırsak en az zararla bu süreci atlatırız. Birlikte yeme-içme bu dönemde doğru değil. Kendi ailemiz dışında ayrı masalarda yeme-içmeli ve mesafeyi korumalıyız.

''5-6 ay daha dişimizi sıkarsak...''

Yemeği hazırlayanlar ve garsonlar tüm zamanlı maske kullanımına dikkat etmeli. Toplu kahvaltılar, arkadaşlar arası çay kahve toplantıları çok riskli. Bir şey yer-içerken maskemizi çıkartıyoruz ve savunmasız hale geliyoruz. Bu dönem çok dikkatli olmalı ve bunlara bi süre daha ara vermeliyiz. 5-6 ay daha dişimizi sıkarsak yavaş yavaş normale döneceğimize inanıyorum.