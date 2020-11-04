Kemal Kılıçdaroğlu 'biliyorum' dedi iddiası yine olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin Millet İttifakı'nı bozmak için bu ittifakta yer alan bazı isimleri finanse ederek yeni parti kurdurmak isteğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Hatta bu kişilerden birinin doğrudan doğruya kişileri arayarak, uçak biletin her şeyin hazır dediğini biliyorum." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

ABD seçimlerinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine dönük soruya Kılıçdaroğlu, "seçimleri herkes gibi kendisinin de büyük bir dikkatle izlediği, CHP ABD temsilcisinin belli aralıklarla kendisini bilgilendirdiği" yanıtını verdi.

ABD seçimleri

Donald Trump'ın agresif olmasının çok tartışıldığını bunun pek çok çevrede rahatsızlık yarattığını aktaran Kılıçdaroğlu, Amerikan kurumlarının ise çok güçlü yapıları olduğunu, kurumların bu durumdan çok etkilenmeyeceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, kim seçilirse seçilsin, diplomatik nezaketten uzak olarak yazılan mektup krizinde yaşananların bir daha yaşanmamasını beklediklerini söyledi

Erken seçim çağrısı

Kılıçdaroğlu, yaptığı erken seçim çağrısına yönelik bir soru üzerine de "Temel çağrıda bulunma gerekçem şu, gerçekten ekonomide çok ciddi bir deprem var aslında. Dolara bakın, avroya bakın nerede, sterline bakın nerede, bizim Türk lirası güneş altındaki kar gibi eriyor. Ciddi bir devalüasyon yaşıyoruz. Yara daha çok sıcak, önümüzdeki günlerde fatura çok ağır olacak." dedi.

"Bürokrasinin bazı unsurları kullanılıyor" iddiası

“Saray’da bir çevre var ve onun içinde iyi insanlar da var” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Onların da gidişattan memnun olmadığını biliyorum. Ancak sayın damat da dahil kimse Erdoğan’a gerçekleri anlatmıyor. Bu toplumun daha büyük dramlarla karşılaşmaması gerekiyor. Gençler umudunu yitirmiş noktaya geldi. Onlara sakın umudunuzu yitirmeyin diyoruz. Siz büyük bir güçsünüz ve bir araya gelin diyoruz. Gençler, kendilerini işsiz bırakanlara oy vermemeli. Ben gençlere güçlüsünüz ve gücününüz farkına varın diyorum. Ben Millet İttifakı adına konuşmayı doğru bulmam ama CHP’nin genel başkanı olarak şunu söyleyebilirim. Saray, Millet İttifakı’nı dağıtmak için bürokrasinin bazı unsurlarını kullanıyor. Bürokrasinin bazı araçları ile belli kişilere be kurumlara paralar vermek ile ittifakı bozmak istiyorlar. Önce ittifak üzerinde acaba İYİ Parti’yi dağıtabilir miyiz üzerinde durdular. FETÖ suçlaması şuna benziyor, beğenmedikleri insanı eskiden PKK’lı diye suçlarlardı, şimdi de FETÖ’cü diye suçluyorlar. Bir siyasetçinin suçlayıcı konuma düşmesi zayıflığını gösterir.Ben çok zayıfım, yapacak hiçbir şey yok, suçlayamıyorum, ben bunu suçlayayım vatandaş da bunu FETÖ’cü olarak görsün.

"İttifakın içinde yer alan belli kişileri finanse ederek, ayrıca ayrı parti kurdurabilir miyiz gibi bir çaba içindeler"

İYİ Parti üzerinde oynadılar, burada da beklediklerini alamadılar. Tabii kurultaydan sonra İYİ Parti’ye yönetimde yer alamayan arkadaşlar itiraz ettiler, orada da sağ duyu egemen oldu ve o arkadaşlar genel başkanlarına durumu ilettiler. Bizim üzerimizden oynadılar, oynamaya çalışıyorlar. Yine bize ulaşan bilgilerden, şu Kılıçdaroğlu’nun halletmemiz gerekiyor. Kendi medyalarında yazdıklarında hiçbir etkilerinin olmadığını gördüler. Daha sonra CHP’lilerin izlediği medyalardan CHP’lileri eleştirin diyorlar…

Acaba ittifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurabilir miyiz, şimdi bu çabaları var. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. İttifakın içinde yer alan belli kişileri finanse ederek, ayrıca ayrı parti kurdurabilir miyiz gibi bir çaba içindeler. Hatta bu kişilerden birinin doğrudan doğruya kişileri arayarak, uçak biletin her şeyin hazır dediğini biliyorum.

"Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu ile ortak paydalarımız var"

Yürütme organı yasama organı hesap vermeli bunu yaptığınız andan itibaren işler yoluna girer. Sistem kendi içerisinde bir tutarlılığa kavuşmuş olur. Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu ile ortak paydalarımız var. Pek çok evrensel kavramlar üzerinde ortaklaşıyoruz. İki parti kuruluş aşamasında markada değeri olarak ortaya çıkmaları lazım. Belli bir zaman diliminde bunlar da gerçekleşir. Zaman ne gösterir onu da göreceğiz. Şunu da biliyoruz. Seçim kanunu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Millet İttifakı daha çok oy alsa da iktidarı nasıl koruruz kaygısı ile bir çalışma içerisinde olunduğunu biliyoruz. Ben halka rağmen nasıl burada kalırım arayışı."