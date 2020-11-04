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Yenikapı metro istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı. Yapılan açıklamada, 'enerji kesintisi' gerekçe gösterildi.

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Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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