Yenikapı metro istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı. Yapılan açıklamada, 'enerji kesintisi' gerekçe gösterildi.Abone ol
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Yapılan paylaşım
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 4, 2020
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.