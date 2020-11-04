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Manisa'da balık avlama yöntemlerine bak: 20 bin TL ceza uygulandı

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da baraj gölünde elektroşok ile balık avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı. Suya koydukları 20 metre kabloya verilen elektrikle akılalmaz yöntemi uygulayan şahıslara toplamda 20 bin TL cezai işlem uygulandı.

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Demirköprü Baraj Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine Adala Karakol Komutanlığı ile Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün gece harekete geçti. Ekipler, göle bot ile açılarak elektroşok ile balık avlayan R.G. (37) ve B.G.'yi (63) suçüstü yakaladı.

İki kişiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince toplam 20 bin TL para cezası kesilirken, elektroşok ile balık avlamada kullandıkları bot, 3 akü, şok cihazı, kepçe, 2 kürek, elektrikli bot motoru ve 20 metre elektrik kablosuna el konuldu.

Tüm canlılara zarar veriyor

Yetkililer, elektroşok cihazı ile suya yüksek seviyede elektrik verilerek küçük-büyük ayrım yapılmaksızın her boydaki tüm canlılara zarar verildiğini belirtip, bunun gibi her türlü kaçak su ürünleri avcılığı ile mücadelenin devam edeceği bildirildi.

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