İzmir'de depremden sağ kurtuldular! Anlattıkları yürek burktu

İZMİR’in Seferihisar ilçesindeki 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı’nın enkazından oğlu Alp Kırabalı (18) ile birlikte kurtarılan Ayşegül Kırabalı yaşadıklarını anlattı.

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Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok zarar gören apartmanlardan biri olan Rızabey Apartmanı’nın enkazından, vatandaşlarca kurtarılan Ayşegül Kırabalı ile oğlu Alp Kırabalı, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.



Ege Üniversitesi’nde sağlık teknikerliği yapan Ayşegül Kırabalı’nın İzmir Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan eşi Dr. Hüsnü Kırabalı ile kendisine misafirliğe gelen annesi Aysel Okan depremde hayatını kaybetti. Depremin simge isimlerinden biri olan İnci Okan’ın halası olan Ayşegül Kırabalı, deprem anında evde annesi, kendisi, eşi ve oğlu olarak 4 kişi olduklarını belirterek, "Deprem olduğunda hepimiz bir araya toplandık. Ama yıkıntılar bizi ayırdı. Ne söyleyebilirim ki? Çok kötüydü. İnci benim yeğenim olur, o da 2’nci kattaydı. İki kardeş altlı üstlü oturuyorduk. Bir de oğlum var. O Almanya’da doktor. Haberi alır almaz buraya geldi. Deprem o kadar anlık bir şey ki. Sonradan gördüğümüzde mutfak masamız bizi kurtarmış. Tavan aşağı inerken, masa ona kolon görevi görmüş ve daracık bir boşluktan bizi çıkardılar" dedi.



"Onun sayesinde kurtulduk"

Ayşegül Kırabalı’nın oğlu Alp Kırabalı ise, "Bizi ekipler değil, sivil halk kurtardı. Yaklaşık 1 saatte kurtarıldık. İnci benim kuzenim oluyor. O da çok şanslı. 2’nci kattan kurtuldu, 17 saat bana çok uzun geliyor düşününce. Ben 1 saate bile dayanamıyordum. Annemle biz enkaz altında birbirimizi duyuyorduk. Ben anneme enkaz altında, ‘Benim yerime de bağır’ diye seslendim. O bağırdı ve ikimizin yerini belli etti. Onun sayesinde kurtulduk" dedi.