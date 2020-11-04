Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek

FIFA, Beşiktaş ve Victor Ruiz arasındaki fesih davasında İspanyol stoperi haklı buldu ve siyah beyazlı kulübün 2,5 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

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Beşiktaş ve Victor Ruiz arasındaki fesih davasında önemli bir gelişme yaşandı.

FIFA, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek kulüpten ayrılan oyuncu için Siyah beyazlı kulübün 2,5 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti. Beşiktaş'ın karara itiraz etmesi bekleniyor.

Ağustos 2019'da siyah beyazlıların Villarreal'den kadrosuna kattığı İspanyol stoper Victor Ruiz'i sezon başından Real Betis'e göndermişti.