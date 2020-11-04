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Mersin'de kan donduran katliamı 3 çocuğunun önünde yaptı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gültekin Çınar (32) tarafından vurularak öldürülen Güleser Çınar (24) ile annesi Nuray Altunay (41) ve kız kardeşi Mislina Yılmaz'ın (21) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Gültekin Çınar, baba evine yerleşen boşanma aşamasındaki eşi Güleser Çınar ile konuşmaya gitti. Ancak 9 yıllık evli 3 çocuk sahibi çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gültekin Çınar, yanında getirdiği tabanca ile eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'a ateş etti. Gültekin Çınar, aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Güleser Çınar, Nuray Altunay ve Mislina Yılmaz olay yerinde, Gültekin Çınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 kadının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Tarsus'a götürüldü
Güleser Çınar, Nuray Altunay ve Mislina Yılmaz’ın cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından bugün teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Tarsus’a götürüldü.

Geride 3 çocuk kaldı
Güleser Çınar’ın amcası Fahrettin Köksal, çiftin evliliklerinde şiddetli geçimsizlik olduğunu anlatarak, “Olay yeğenimin alın yazısı oldu. Gültekin Çınar öğle saatlerinde eve gelip tartışma çıkartmış. Evdeki çocukları hariç eşini, baldızını ve kayınvalidesi vurup kendi başına ateş etmiş. Geride 3 çocuk kaldı. Onları da devlet kendi himayesine aldı’’ diye konuştu.

Çocuklar devlet korumasında
Çiftin 3 çocuğu da devlet tarafından koruma altına alınarak sevgi evlerine yerleştirildi. Öte yandan, Güleser Çınar'ın, 22 Haziran'da Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurduğu, 30 gün süreyle eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak daha sonra mahkemeye dilekçe verdiği bu nedenle tedbirin 3 Temmuz'da kaldırıldığı belirlendi. 

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