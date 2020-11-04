İzmir depreminden geriye kalanlar yürek burktu! Enkazdan gelen o ses çok duygulandırdı
İZMİR'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve yıkılma tehlikesine karşı kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen binalardan çıkan molozlar, sahiplerinin incelemesi için güvenli depolama sahasında koruma altına alındı.
Merkez üssü Seferihisar ilçesinde geçen hafta cuma yaşanan ve İzmir'de en çok Bayraklı ilçesini etkileyen depremin ardından yaşanan sarsıntının ardından çok sayıda bina zarar gördü, bazıları tümüyle yıkılırken bazıları ise ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı.
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Yıkılan binalardan arda kalan ve içinde eşya parçaları bulunan molozlar, kamyonlarla belediye iştiraki İZBETON AŞ'ye ait güvenli depolama sahasına getirdi.
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Binaların ismiyle ayrılan bölmelere dökülen molozlar, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle koruma altında tutuluyor.
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Depremzede vatandaşlara molozların arasında kendilerine ait eşyaları arama imkanı sağlanacağı ifade edildi. Bölge sorumlularından Canik Yurdakul, yaptıkları çalışmaları anlattı.
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