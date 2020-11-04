İzmir depreminden geriye kalanlar yürek burktu! Enkazdan gelen o ses çok duygulandırdı

Merkez üssü Seferihisar ilçesinde geçen hafta cuma yaşanan ve İzmir'de en çok Bayraklı ilçesini etkileyen depremin ardından yaşanan sarsıntının ardından çok sayıda bina zarar gördü, bazıları tümüyle yıkılırken bazıları ise ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı.