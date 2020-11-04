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Twitter'dan Trump'ın paylaşımına uyarı etiketi

Seçim sonuçları konusunda kendin emin tweetler atan ABD Başkanı Donald Trump bu kez Michigan'daki sonuçlar için "çok garip" ifadesini kullandı. Trump, sonuçlar için sürpriz nitelemesinde bulundu.

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ABD seçimlerindeki kıyasıya yarış sürüyor. Seçim sonuçlarını foto finişin belirleyeceği yorumları yapılırken ABD Başkanı Donald Trump, saatler sonra ilk kez tweet attı. Trump, Michigan'daki sonuçlar için "çok garip" nitelemesinde bulundu.

Donald Trump'ın posta oylarına tepkileri sürüyor. Bazı eyaletlerde sandık sonuçlarıyla galip gelen Trump, posta oylarıyla geriye düştü. 

Bu eyaletlerden olan Micgihan'daki sonuçları twitter'dan değerlendiren Trump, Biden'ın sihirli oylarla kendisini geçtiğini ve bunun çok garip olduğunu söyledi.

İşte Trump'ın o tweeti;

"Dün gece Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği çoğu kilit eyalette öndeydim. Çöpten çıkan sürpriz oylar sayıldıkça sihirli bir şekilde kazandığım eyaletleri birer birer kaybetmeye başladım. ÇOK GARİP. “Anketçiler”se tahminlerinde fena çuvalladı."

Twitter'dan uyarı etiketi

Trump'ın, dün düzenlenen ve hala kritik eyaletlerde netleşmeyen seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı bu paylaşıma, Twitter'dan "uyarı" etiketi geldi.

Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini ekledi.


 

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