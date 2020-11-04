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15 askerimizin şehit olduğu Kayseri patlamasının faili terörist tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak getirildiği Kayseri'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, 23 Ekim'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Tekiner'in 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu; 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi.

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Kayseri'ye getirildi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Saldırının planlayıcısına 16 kez müebbet verilmişti

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısına ilişkin 21 sanıklı dava geçen yıl sonuçlanmıştı. MİT ve emniyet operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Ferhat Tekiner'in çaldığı araçla saldırıyı düzenleyen terörist Kenan Çiçek'in tutuklu yargılandığı dava, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verilmişti.

Mahkeme; firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırmıştı. Irak'ın kuzeyinde yakalanan ve saldırıyı planlayan Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim ettiği belirlenen Ferhat Tekiner, bu dosya kapsamında tutuklanmış oldu.

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