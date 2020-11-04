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İngiliz perakende devi 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

Anadolu Ajansı

İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Marks&Spencer (M&S), 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.

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Marks&Spencer'dan (M&S) yapılan açıklamada, perakende zincirinin 26 Şubat-26 Eylül 2020'de 87,6 milyon sterlin zarar ettiği bildirildi. 

Söz konusu dönemde -özellikle karantina tedbirlerinin etkisiyle- şirketin toplam satış gelirlerinin yüzde 15,8 azalarak 4,09 milyar sterline gerilediği belirtilerek, müşterilerin giyim ve ev tekstili alışverişlerinin dikkate değer şekilde azaldığı kaydedildi.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 158,8 milyon sterlin kar elde etmişti.

Marks&Spencer, daha önce yaptığı açıklamada, kasım ayı sonuna kadar 7 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.
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