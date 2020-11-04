Oxford'un koronavirüs aşısı en az yüzde 50 oranında koruma sağlayacak

Dünya genelinde 1,2 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı etkili bir aşı, hayati önem taşıyor. Bu kapsamda; Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği potansiyel koronavirüs aşısının son aşama klinik testlerine dair verilerin yıl sonunda açıklanacağını duyuruldu. Yetkililer, aşının en az yüzde 50 oranında koruma sağlamasının beklendiğini ve yıl sonundan önce dağıtılabileceğini açıkladı.

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Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Direktörü Andrew Pollard, parlamentoda İngiliz milletvekillerine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının son aşama insan deneylerinin sonuçlarını bu yılın sonunda sunacaklarını açıkladı.

Pollard, aşının işe yarayıp yaramayacağının bu yılın sonunda büyük ölçüde belli olacağını belirterek, politika yapıcılardan aşının ilk önce kimlere yaptırılması gerektiğine dair karar almaları gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte; Polard, aşının yılbaşından önce uygulanmaya başlanmasının olasılığı hakkındaki bir soruya, "Bunun mümkün olması için küçük bir şans var ama bilmiyorum" dedi.

"Tam bir oyun değiştirici olacak" Pollard, geliştirilen aşının koruyuculuğunun en az yüzde 50 dolaylarında olacağını belirterek, "Bence önemli etkinliği olan aşılara sahip olmak, -yani yüzde 50, 60, 70, 80- rakam ne olursa olsun bu muazzam bir başarı. Bu durum dağlık sistemi açısından bakıldığında, hastanede yatan daha az sayıda Kovid-19'lu hasta olacağı ve kanser tedavisi gören kişilerin kemoterapi operasyonlarını yaptırabileceği anlamına geliyor. Aşı tam bir oyun değiştirici olacak" ifadelerini kullandı.

"Aşının bulunması normale dönüş anlamına gelmiyor"

Ancak immünoloji konusunda dünyanın en iyi uzmanlarından biri olan Pollard, aşının bulunmasıyla dünyanın hemen normale dönmeyebileceğini söylerken; "Aşıların yaygınlaştırılması zaman alıyor. Onları ilk etapta herkes alamayacak. Virüsü taşıyan insanlar var olmaya bir süre daha devam edecek ve Covid-19 bulaşma konusunda çok yetenekli" dedi.