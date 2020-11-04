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Trump yenilgiyi kabul etmezse ordu darbe mi yapacak?

Tarihçi Noam Chomsky, ABD'de Trump'ın seçimleri kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmaması halinde, ordunun müdahale edeceğini iddia etti.

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17 Eylül'de İngiliz NewStatesman'a konuşan ABD'li tarihçi Noam Chomsky, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde, yenilgiyi reddederse ne olacağı sorusunu yanıtladı.

"Trump, Stalin ve Hitler'den de tehlikeli"
ABD Başkanı Donald Trump'ı, insanlığa karşı Stalin ve Hitler'den daha tehlikeli gördüğünü savunan Chomsky, ordunun buna sessiz kalmayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Yenilgiyi kabul etmezse ordu müdahale eder"
"Trump, kaybederse yenilgiyi kabul etmeyerek, bazı paramiliter güçleri etrafında toplayabilir. Bu durumda da ordunun görevi, 82. Hava İndirme Bölümü'nün onu zorla uzaklaştırmaktır. Trump'ın koltupunu bırakmaması halinde, iç savaş senaryoları hazırlanıyor. Bu bir şaka değil."

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