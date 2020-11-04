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Hakkari Derecik'te hain saldırı 1 şehit 2 yaralı

Anadolu Ajansı

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.

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HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde terör saldırısı sonucu 1 işçi şehit düşerken, 2 işçi de ağır yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldı.

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