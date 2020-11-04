Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğu uyarısında bulundu.Abone ol
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek şunları kaydetti:
"İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."
COVID-19 tüm dünyada yayılıyor. İstanbul’da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak. pic.twitter.com/xVZz1OuFZp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2020