BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğu uyarısında bulundu.

Abone ol

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19'un tüm dünyada yayıldığını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD seçimleri son durum Donald Trump mı Joe Biden mi Amerika'da kim önde?
15 askerimizin şehit olduğu Kayseri patlamasının faili terörist tutuklandı
Uluslararası Af Örgütü: Fransa insan hakları endişesi oluşturuyor
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Kasım Çarşamba)
Otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Gamze çığlık atmış
İngiliz perakende devi 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan külliyede o isimleri kabul etti
Kosova'da eski meclis başkanının evine operasyon
Şemdinli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Öykü Serter kimdir? Öykü Serter'in tepki çeken deprem paylaşımları
Twitter'dan Trump'ın paylaşımına uyarı etiketi
Saat 22.00'da kapanacak yerler hangisi yeni kısıtlamalar listesi
Yorumlar