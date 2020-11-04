Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Abdullah Avcı'yla gerçekleştirdiği ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı..

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Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a konuştu. Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Tamer Tuna ile görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.

TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un Alanyaspor maçına yeni hocasıyla çıkması bekleniyor. Abdullah Avcı ile yeni bir görüşme gerçekleşti ve büyük oranda anlaşma sağlandı.

3 yıllık imza

Boştaki teknik adamın, kısa süre içerisinde Bordo-Mavililere 3 yıllık sözleşmeye imza atarak transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.