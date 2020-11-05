İbrahim Demirel'den Atatürk'ten sonra sergisi

İbrahim Demirel'in "Atatürk'ten Sonra" İsimli Fotoğraf Sergisi Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'in"Atatürk'ten Sonra" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar açmış olduğu sayısız fotoğraf sergisine anlamlı bir yenisini ekleyen İbrahim Demirel, fotoğraflarını, Atatürk'ün hayatta iken kullandığı ve halen İzmir Kuşadası'nda sergilenmekte olan tren vagonunun eskimiş görüntülerinden elde ettiği soyut kompozisyonlardan oluşturmuş. Sanatçı, Atatürk'ün izinde ne kadar yol aldığımızı bu eskimiş tren vagonu metaforunu kullanarak anlatıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle açılış kokteyli yapılmayacak olan sergi, 10 Kasım-29 Kasım 2020 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.