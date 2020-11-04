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Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi

Anadolu Ajansı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi. Maas, eylülde yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir kez daha karantinaya girmişti.

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Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; Bakan Heiko Maas ile Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un pazartesi akşamı bir araya geldiği yabancı ülkenin delegasyondaki bir üyeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu ifade edildi.

Bakanlığın bu konuda bugün bilgilendirilmesi üzerine Maas, Roth ve toplantıya katılan bakanlık çalışanlarının doktor kararıyla karantinaya girdiği belirtildi.

Maas’ın karantinadaki süreyi Brandenburg eyaletindeki evinde geçireceği aktarılan açıklamada, Dışişleri Bakanı'na yapılan ilk PCR testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Maas’ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Berlin'de yapacağı görüşmenin ertelendiği duyurulmuştu.

Maas, eylülde yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir kez daha karantinaya girmişti.

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