ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma 4 ölü
ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Abone ol
ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinin emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada; bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.
Açıklamada; polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.
Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmazken; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.