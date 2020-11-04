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ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma 4 ölü

Anadolu Ajansı

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinin emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada; bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

Açıklamada; polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.

Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmazken; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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