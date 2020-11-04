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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 48 milyonu aştı

Anadolu Ajansı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 milyonu geçti. Dünya genelinde 1 milyon 222 bin 985 kişi yaşamını yitirirken, virüse yakalanan 34 milyon 444 bin 218 kişi ise sağlığına kavuştu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 4 bin 848'e ulaştı.

9 milyon 694 bin 176 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD'yi 8 milyon 316 bin 588 vaka ile Hindistan, 5 milyon 567 bin 126 vaka ile Brezilya, 1 milyon 693 bin 454 vaka ile Rusya, 1 milyon 502 bin 763 vaka ile Fransa, 1 milyon 331 bin 756 vaka ile İspanya, 1 milyon 195 bin 276 vaka ile Arjantin, 1 milyon 99 bin 392 vaka ile Kolombiya, 1 milyon 73 bin 882 vaka ile İngiltere ve 938 bin 405 vaka ile Meksika izledi.

Dünya genelinde 1 milyon 222 bin 985 kişi yaşamını yitirirken, virüse yakalanan 34 milyon 444 bin 218 kişi ise sağlığına kavuştu.

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