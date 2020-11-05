BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  YEREL

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ve ailesine saldırı

İhlas Haber Ajansı

GİRESUN’un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar, yaşadığı sitenin otoparkında uğradığı saldırıdan silahını kullanarak kurtulduğunu ileri sürdü. Saldırganlardan birisi yerden seken kurşunla ayağından yaralandı.

Abone ol

Yaşadığı saldırı anlarını anlatan Belediye Başkanı Recep Yakar, “ Eşim ve çocuklarımla beraber dışardan eve dönüyordum. Aracı park etmek için sitenin otoparkına girdim. Eşim ve henüz 5 yaşındaki çocuğum araçtan inip asansöre bindiği anda bende arkalarından yürüyordum. Bu sırada iki kişi arkadan bana yaklaşarak geldiler. Bana, “Sen bizim ekmek yediğimiz çay ocağını zabıtalarınla kapattırdın, ekmeğimizle oynadın.” diye tehdit ettiklerinde ben de 155’i aradım. Bu sırada sinkaflı küfürler ederek üzerime yürüdüler bende ruhsatlı silahımı çekerek korkutmak ve kendimi korumak amacıyla yere doğru ateş ettim. Yerden seken bir kurşun saldırganlardan birini ayağından yaralamış.” İfadelerine yer verdi.

Olay sonrası yaralanan A. Kuru Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Belediye Başkanı Recep Yakar’ın evine ise ilçe halkı geçmiş olsun ziyareti için akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir depremiyle ilgili korkunç itiraflar! Biz o binaların yıkılacağını biliyorduk
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti açıklaması
ABD seçimlerinde Joe Biden zaferini açıkladı!
AFAD İzmir'deki depremin bilançosunu açıkladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Kasım Çarşamba)
Otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Gamze çığlık atmış
ÖNCEKİ HABERLER
Bir de madalya taksaydınız! Eşini öldüren katil indirim üstüne indirim aldı
Bursa'da korku dolu anlar! Bir anda alev alev yandı
Ankara’da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2’si polis 5 yaralı
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
ABD seçim sonuçları! Biden mi Trump mı? Kritik saatler
Arka Sokaklar'ın Tekin'i sarmaş dolaş yakalandı sevgilisi 10 yaş büyük çıktı!
Yorumlar