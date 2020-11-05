Medipol Başakşehir'in tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü atarak tarihe geçen Demba Ba, "Allah'a şükretmek istiyorum. Şu anda bunları Allah'ın gücüyle yapıyorum. Golü atabileceğimi hissettim. Döndüm ve golü attım.'' dedi.

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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 yendi. Turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldırken Demba Ba, rakip fileleri sarsmayı başardı.

"Allah'a şükretmek istiyorum''

Medipol Başakşehir'in tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü atan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı; "Allah'a şükretmek istiyorum. Şu anda bunları Allah'ın gücüyle yapıyorum. Golü atabileceğimi hissettim. Döndüm ve golü attım. İkincisinde de egoistlik yapmak istemedim. Edin'in (visca) geldiğini gördüm ve ikinci golü bulduk. Böyle yüksek seviyedeki maçları seviyorum, inşallah deplasmanda da böyle olur"

Tarihe geçti

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, organizasyondaki ilk golünü Manchester United'a attı. Medipol Başakşehir, İstanbul'daki karşılaşmanın 13. dakikasında Demba Ba ile Manchester United ağlarını havalandırdı. Demba Ba böylece Medipol Başakşehir'in ilk Şampiyonlar Ligi golünü atarak tarihe geçti.

31. maçta 12. golünü attı

35 yaşındaki deneyimli oyuncu, Avrupa kupalarında oynadığı 31. maçta 12. golünü attı. Demba Ba, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü de İngiliz ekibine attı.

En yaşlı ikinci Afrikalı oyuncu oldu

Öte yandan 35 yaşındaki Demba Ba ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı ikinci Afrikalı oyuncu oldu. Didier Drogba, Kasım 2014'te 36 yaşındayken Chelsea formasıyla Devler Ligi'nde gol sevinci yaşamıştı.