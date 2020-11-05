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Kahramanmaraş'ta akılalmaz ölüm: Pamuk balyası üzerine düştü

KAHRAMANMARAŞ'ta talihsiz ölüm gerçekleşti. TIR dorsesinin kapağını açan şoför araçta yüklü olan pamuk balyalarından birinin üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

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Olay, Türkoğlu Organize sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir iplik fabrikasına pamuk getiren Mustafa Uçar, yükü indirmek için TIR'ın dorsesinin kapağını açtı. Bu sırada dorsede yüklü olan ve her biri 200 kilo ağırlığında olduğu belirtilen pamuk balyalarından biri Uçar'ın üzerine düştü.

Uçar'ın yardımına koşanlar ağır yaralanan sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Uçar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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