Arka Sokaklar Tekin kimdir sevgilisi Dilara Aksüyek yaş farkı

Kanal D'nin fenomen olan dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'e hayat veren genç oyuncu Onur Bay İstanbullu Gelin dizisi ile tanınan oyuncu Dilara Aksüyek ile birlikte yakalandı. Çiftin arasında 10 yaş fark var. Peki Onur Bay kimdir, yaşı kaç?

Abone ol

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar Kanal D'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi. Dizinin ilk bölümünden beri Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin karakterine hayat veren ve dizi başladığında henüz çocuk olan oyuncu Onur Bay, diziyle birlikte büyüdü ve genç bir delikanlı oldu.

2006 yılında diziye başlayan şimdi 24 yaşında olan başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı. Arka Sokaklar'ın Tekin'inin yeni sevgilisi kendisi gibi oyuncu çıktı.

Birçok dizide rol alan fakat Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi ile yıldızı parlayan 34 yaşındaki Dilara Aksüyek kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi genç oyuncu Onur Bay'ı öpmelere doyamadı.

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, önceki akşam gittikleri mekanda yeni sevgilisi Onur Bay ile aşka geldi.

Peki çocukluğunu bildigimiz, ekran önünde büyüyen genç oyuncu Onur Bay kimdir, aslen nereli, başka hangi dizi ya da filmlerde rol aldı? Başarılı ismin hayatına birlikte bakalım...

Kanal D'nin efsaneleşmiş dizisi Arka Sokaklar'da Tekin karakterine hayat veren Onur Bay, Çakallarla Dans isimli filmde de rol almıştır. İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda tamamladı.

Daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol aldı.