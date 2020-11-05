İstanbul'da saat 8:46'da deprem oldu! 24 saatte ikinci deprem

İSTANBUL 24 saatte ikinci kez depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi, MArmara açıklarındaki depremin şiddetini 3.7 olarak duyurdu...

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İstanbul'da deprem oldu. Saat 08:46'daki depremin şiddetini Kandili Rasathanesi 3.7 olarak verdi. Marmara Denizi açıklarındaki deprem, yerin 5 kilometre altında oldu. İstanbul dün de 3.2 şiddetinde sallanmıştı.

İstanbul'da dün de deprem olmuştu. Saat 16:55'te meydana gelen ve merkez üssü Avcılar ilçesi olan depremin şiddeti 3.2 olarak duyurulmuştu.