Marmara'da deprem oldu! İstanbul’dan da hissedildi

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

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Türkiye sallanmaya devam ediyor. İzmir'in ardından bu kez de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 08.46'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

AFAD'da açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.46'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.