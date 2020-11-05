Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın'dan korkutan uyarı: Herkes hazır olsun

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Covid-19 salgını devam ederken Türkiye’nin zorlu bir kış geçireceğini belirterek "herkes hazır olsun" diye uyarıda bulundu.

Abone ol

Bilim Kurulu’nun halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Akın, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgını devam ederken Türkiye’nin zorlu bir kış geçireceğini, herkesin buna hazır olması gerektiğini söyledi.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Prof. Akın ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarıkaya’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Vali Ali Yerlikaya’nın dün yeni önlemlere ilişkin açıklaması sonrası sohbet ederken, İstanbul özelinde durumun hiç de iç açıcı olmadığını belirtti. Gelen verilerin ciddi önlemler alınması gerektiğine işaret ettiğini söyledi. Bunu anlamak için 10 gün sonraki tabloya bakması gerektiğinin de altını çizdi. “Eğer zorunlu değillerse evlerinden kimse çıkmasın, durum o denli sıkıntılı” uyarısında da bulundu. İstanbul’un bu noktaya geleceğini Habertürk olarak önceden gördüğümüzü, yaz döneminde mekanlarla ilgili yayınlarımızda da bunu net ortaya koyduğumuzu hatırlattı.

Ancak birçok kişinin, özellikle genç yaşta olanların maske konusundaki tutumunun kendisini hayrete düşürdüğünü de kayda geçirip ekledi:

“Sonunda bu noktaya gelindi. Şimdi ağır bir kış geçireceğiz, herkes buna hazır olsun. Özellikle bizim için zor aylar Kasım ve Aralık olacak gibi görünüyor…”

Bu tahmini yaptıktan sonra, yukarıdaki temennisini de dile getirip sözlerini sürdürdü:

“Çok büyük bir tehlike altındayız. Dünya gibi bütün Türkiye’de yükseliyor ve hiçbirinde durum iyi değil. Sağlık çalışanlarında da ciddi bir bıkkınlık başladı. Devlet otoritesinin bu bıkkınlığı aşması lazım; bunun için sadece maaş değil, başka mekanizmalara da ihtiyacı var. Deprem de üzerine tuz biber ekti…”

Tedbirlerin etkisinin gelecek hafta sonu görülebileceğine de dikkat çekti. Havaların soğuk gitmesi halinde, içeri kapanma daha artacağı için tedbirlerin de yeterli olamayabileceğini vurguladı. “Zaten yeterince yüksek vakamız var, bunun üzerine yenileri biner” dedi. Özellikle ağır hasta sayısındaki artışın da bir başka kaygıyı ortaya çıkardığını, Sağlık Bakanı Koca’nın da buna birkaç gündür vurgu yaptığını da anımsattı. Bu aşamada ilk dalganın üzerinden 6 ay geçtiğini, dolayısıyla o dönem hastalanıp kurtulanların yeniden hastalığa yakalanma ihtimalini sordum.