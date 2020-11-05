BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  EĞİTİM

Üniversite yatay geçişlerinde usulsüzlük! YÖK Başkanı Yekta Saraç doğruladı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, bazı üniversitelerde usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddialarını doğruladı.

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş olanağı tanınması uygulaması nedeniyle bazı yerlerde usulsüz geçişler yapıldığı ortaya çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, bazı üniversitelerde usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddialarını doğruladı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, “Türkiye’de üniversite sınavlarında 700 bin, 800 bininci olup yurt dışında tıp fakültesi, diş hekimliği gibi bölümlere kayıt yaptıranların pandemi gerekçesiyle Türkiye’de özel okullara kayıt yaptırdığını” gündeme getirdi.

YÖK Başkanı Saraç da bu ifadeleri doğruladı.

Saraç şunları söyledi:

“O nasıl kaynaklandı? Pandemi döneminde yurt dışında okuyan öğrencilerimiz ilk binde ise onların doğrudan geçişiyle ilgili bir karar almıştık. Bütün bu düzenlemeler, kanunlar ve mevzuatlar zaten dürüstlük esasında yapılır. Fakat fark ettik ki çok hızlı bir şekilde oraya kayıt yaptırıp yatay geçişle tekrar Türkiye’ye dönme yoluna giriyorlar.
 Dolayısıyla üniversitelere verdiğimiz o yetkide bir kısıtlamaya yeniden gitme durumumuz söz konusu oldu, uyarı yazdık ettik ama üniversitelerin yürüttüğü bir işlem. Gelenlere ne yapacaksınız?
Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri ‘O bir müktesep haktır’ diyor. Maalesef böyle de bir durum var.”

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da saat 8:46'da deprem oldu! 24 saatte ikinci deprem
Dayanışma derneğinde skandal! Geceleri çadırda kızlara cinsel saldırı iddiası
İzmir depreminde gözaltına alınan müteahhitler: Kolonları kaydıranlar suçlu
Tüm vergi ve trafik cezaları için af geldi! Yeniden yapılandırılacak
Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Kanıtın varsa ortaya koy
İzmir depremiyle ilgili korkunç itiraflar! Biz o binaların yıkılacağını biliyorduk
ÖNCEKİ HABERLER
Motorine 24 saatte ikinci kallavi zam! Motorine dün de 16 kuruş zam gelmişti
Fransa ürkütüyor! Son 24 saatteki vaka sayısına bakın
Pelin Öztekin kimdir kaç yaşında Pelin Öztekin sevgilisi
Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın'dan korkutan uyarı: Herkes hazır olsun
Başakşehir Manchester United maçında tarihi skandal! İngilizler bile şaşırdı
İstanbul'da korkutan görüntü! Her gün binlerce kişi buradan geçiyor!
Yorumlar