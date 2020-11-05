Motorine 24 saatte ikinci kallavi zam! Motorine dün de 16 kuruş zam gelmişti

Dün litre fiyatı 16 kuruş artan motorine bugün de 10 kuruş daha zam geliyor. Zam gece yarısından itibaren geçirli. İşte son akaryakıt fiyatları...

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Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine bu gece de 16 kuruş zam gelmişti.

Pompada fiyatlar kaç lira oldu?: Son zamın ardından motorinin litre fiyatı Ankara'da 6,33 liraya; İstanbul'da 6,12 liraya; İzmir'de ise 6,36 liraya yükselecek.

Benzin fiyatları kaç lira?: Benzin bu gece yarısı gelen 17 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,80 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,75 liraya, İzmir'de 6,65 liradan 6,82 liraya yükseldi.