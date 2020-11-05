Ekim ayı İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödenekleri yatıyor! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi. Bakan Selçuk, Ekim ayı İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneklerinin bugün hesaplara yatacağını belirtti.Abone ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağı belirten açıklamasında 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlattı.