BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  GÜNCEL

Ekim ayı İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödenekleri yatıyor! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İhlas Haber Ajansı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi. Bakan Selçuk, Ekim ayı İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneklerinin bugün hesaplara yatacağını belirtti.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağı belirten açıklamasında 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversite yatay geçişlerinde usulsüzlük! YÖK Başkanı Yekta Saraç doğruladı
İstanbul'da saat 8:46'da deprem oldu! 24 saatte ikinci deprem
Dayanışma derneğinde skandal! Geceleri çadırda kızlara cinsel saldırı iddiası
İzmir depreminde gözaltına alınan müteahhitler: Kolonları kaydıranlar suçlu
Tüm vergi ve trafik cezaları için af geldi! Yeniden yapılandırılacak
Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Kanıtın varsa ortaya koy
ÖNCEKİ HABERLER
Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı
Seda Sayan kaç evlendi eşleri Oğulcan'ın babası kimdir?
Adana'da kendisine 'bu nasıl kıyafet' diyen kişiyi silahla vuran zanlı tutuklandı
Muş'ta yeni koronavirüs tedbiri açıklandı! Sigara içmek yasaklandı
Bağdat, PKK’nın Peşmergeye saldırısını kınadı
Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm fragmanı
Yorumlar