Whatsapp'tan bomba özellik! Mesajlaşırken bunu çok seveceksiniz
WhatsApp'ın son Android beta sürümü, "Tatil Modu" olarak isimlendirilen bir özellikle geldi.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platfroma entegre etmeye hazırlandığı özelliği ile gündemde. Yeni özellik birçok kullanıcı tarafından şimdiden iyi karşılandı.
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WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellendi. Bu güncellemeyle birlikte uygulama sürümü "2.20.206.2"ye yükseltildi.
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Söz konusu güncelleme ile WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. WhatsApp'ın son Android beta sürümü, "Tatil Modu" olarak isimlendirilen bir özellikle geldi.
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WhatsApp, bir süre önce bu özelliği 'Arşivlenen Sohbetleri Yoksay' adı altında geliştirmeye başlamış, ardından geliştirmeyi bırakmıştı.
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