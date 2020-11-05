Saadet Özsırkıntı kimdir kaç yaşında Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi mi?

O Ses Türkiye'nin güzel, samimi, başarılı ve güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haberin ardından Saadet Özsırkıntı merak konusu oldu. Düzgün fiziği ve güler yüzü ile dikkat çeken Saadet Özsırkıntı kimdir, yaşı kaç ve herkesin merak ettiği boyu kaç santim?

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Son olarak TV 8'nin O Ses Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan ve duru güzelliği ile dikkat çeken Saadet Özsırkıntı'nın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddiası magazin basınına bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya ile yolları ayıran Cem Yılmaz kafaları karıştırdı. Son gösterisi izleme gelen Saadet Özsırkıntı ile yeni bir aşka başladıkları konuşulanlar arasında.

Saadet Özsırkıntı duru güzelliği, zarif duruşu ve samimi halleriyle seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri. Peki boyu ile deçok konuşulan Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Duru güzelliği ile ekranları şenlendiren Saadet Özsırkıntı aslen Adanlı ve 30 yaşında.

Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim almış sonrasında ise dil eğitimi için İngiltere’ye gitmiş bir süre yaşantısını orada sürdürmüş. İlk olarak Fanta reklam filminde yer alan güzel sunucu CNN Türk’te komik videolar ile ilgili bir program sundu. Ardından Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programını sundu.

İlk olarak Survivor’da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı yeni dönemde O Ses Türkiye‘nin sunuculuğunu üstlendi. 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu.

2019 yılında ise yine Survivor yarışmasında sunucu olarak görev yapan Saadet Özsırkıntı, İhsan Tarkan, Sema Aydemir ve Hakan Hatipoğlu ile birlikte ekranlarda yer aldı. Güzel sunucu 1.71 boyunda ve Boğa burcu.