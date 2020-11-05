Altın fiyatlarında hareketlilik! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın, Joe Biden ABD’nin bir sonraki Başkanı olmaya doğru ilerlerken Cumhuriyetçilerin Senato’da çoğunluğu koruyacağına dair beklentilerle, ons başına 1,900 doların üzerinde yatay seyretti.

Tekrar 520 TL seviyesine çıktı

Binlerce yatırımcı ABD seçimlerini yakından takip ediyor. Piyasalar seçim sonuçlarına ve Fed faiz kararına odaklanmışken gram altın tekrar 520 TL seviyesine çıktı.

Altın fiyatları 5 Kasım Perşembe

Altının onsu şu dakikalarda 1.910,6 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 520,5 lira, çeyrek altın 851,1 lira, cumhuriyet altını ise 3.394 liradan işlem görüyor.