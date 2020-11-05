Dorukhan Toköz Galatasaray'la anlaştı iddiası

Beşiktaş'la kontrat yenilemeyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'la büyük oranda anlaştığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan, devam etmek için Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro istedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 milyon euro'nun üzerine çıkmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Galatasaray ile el sıkıştı

Genç futbolcunun devre arasında ayrılması gündeme gelirken sarı-kırmızılıların Beşiktaş'tan izin alarak Dorukhan ile masaya oturduğu hatta büyük oranda anlaşıldığı ileri sürüldü.

Takas gündeme gelebilir

Dorukhan için Galatasaray ile Beşiktaş'ın pazarlık yapacağı, takasın da gündeme gelebileceği konuşuluyor. Merkez orta sahada forma giyen Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

''Transferim söz konusu değil şu anda''

66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutuyum ve devam ediyoruz" dedi.