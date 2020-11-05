Başakşehir ManU'yu devirdi bakın kasasına ne kadar koydu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını alarak çok önemli bir başarı yakalayan Medipol Başakşehir, 2.7 milyon Euro'luk galibiyet primini de kasasına koydu.

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Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk ettiği maçta ilk 3 puanını kazandı.

Demba Ba ve Visca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan İstanbul ekibi, gruptaki puanını 3'e yükseltti. Bu Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi arenasındaki ilk zaferi olarak da kayıtlara geçti.

Manchester United'ın 6 puanının olduğu grupta şu sıralarda karşı karşıya gelen Leipzig ve PSG'nin ise 3'er puanı bulunuyor.

Başakşehir'in kasasına 2.7 milyon euro girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını alarak çok önemli bir başarı yakalayan Medipol Başakşehir, 2.7 milyon Euro'luk galibiyet primini de kasasına koydu. Başakşehir bu galibiyetle ülke puanına 0.400 puan katkı yaptı. Puanımız 28.900'den 29.300'e çıkarken, 13. sıradaki yerimiz değişmedi.