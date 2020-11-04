İzmir depreminden 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebek aç ve susuz nasıl hayatta kaldı

AKUT Başkanı Recep Şalcı:

Enkazda tamamen şans eseri küçük boşluklar oluşur. Ayda ve Elif de bu şekildeki boşluklarda kaldıkları için hayata tutunabildiler. Bu boşluklar koltuk, çekyat gibi unsurlarla oluşan yaşam alanları değil tamamen yıkılma sırasında kendiliğinden oluşan boşluklar. Ev eşyalarının bir çekeri yoktur. Hangi yüke ne kadar dayanacakları bilinemez. Eğer bina sağlamsa, yapısal sorun yoksa dolap, gardırop gibi eşyalar devrilirken masa ve koltuk sizi koruyabilir. Ama bina çöküyorsa bu malzemeler yaşam üçgeni oluşturmaz. Çünkü sadece tavan değil taban da çöküyor. Bu tür boşluklar bazen oluşur ama tamamen tesadüftür bu.