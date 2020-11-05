Kilis’te vakalar arttı! 3 il müdürü koronaya yakalandı

KİLİS’te artan korona virüs vakaları nedeniyle Valilik tarafından tedbirler alınırken, 3 il müdürü korona virüs tedavisi görüyor.

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Kilis'te Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, korona virüs tedavisi görüyor. Müdür Kaçarlar, Kilis Devlet Hastanesinde, Çamlı ile Kökçüoğlu evde tedavi görüyor.

Daha önce de İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık korona virüse yakalanmış, tedavilerinin ardından görevlerine dönmüştü.