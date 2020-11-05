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HABER /  EĞİTİM

KPSS sonuçları açıklandı! 2020-KPSS Lisans sınav sonucunda branş sıralamaları belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamalarının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldığını duyurdu.

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2020-KPSS Lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından duyurdu. Aygün, "2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. 

2020-KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamaları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenilebilecek.

Branş bazında sıralama nedir?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

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