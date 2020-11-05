Sevindiren gelişme! Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.Abone ol
Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını duyuran Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
pic.twitter.com/fTNna3VOHb Karadeniz’in #Fatih’i matkabı döndürdü.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 5, 2020
Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.
Sondajımız 75 gün sürecek.
Bereketli olsun. 🚢🇹🇷