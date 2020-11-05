Elif Perinçek'in parmak fotoğrafını Trendyol'da paraya çevirdiler tepki yağdı

İZMİR depreminin sembol fotoğrafı olan Elif Perinçek'in itfaiye erinin parmağını tuttuğu kareden para kazanmak istediler. Trendyol'da faaliyet gösteren 'hediyehanem' isimli mağazanın yaptığına tepki yağdı.

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Trendyol'da 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupada İzmir depreminin sembolü olan Elif Perinçek'in itfaiyecinin elini tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, büyük tepki aldı.

Gelen tepkilerin ardından ürün Trendyol'un internet sitesinden kaldırıldı.

"Hassasiyetinizi paylaşıyoruz"

Trendyol'dan yapılan açıklamada, "Geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz" denildi.

Bu ülkede görebileceğiniz ahlaksızlığın ucu bucağı yok. pic.twitter.com/LxxuZEfH6s — Barış Atay (@barisatay) November 4, 2020

Buyrun, Trendyol’da satışa sunulan “Hediyehanem” isimli firma, @seylerhisli ‘in tasarımını izinsiz kullanmış! Yasadaki ismiyle “hırsızlık” yani🤷🏻‍♀️

İnsanların duygularını sömüren bu ürünler derhal toplatılmalı! https://t.co/YDxZ7hLYdy — Tuba Torun (@avtubatorunn) November 4, 2020

Bu ne fırsatçılık! Bundan da para kazanmayın be kardeşim! @Trendyol pic.twitter.com/MDMG4VLkBu — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) November 5, 2020