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Elif Perinçek'in parmak fotoğrafını Trendyol'da paraya çevirdiler tepki yağdı

İZMİR depreminin sembol fotoğrafı olan Elif Perinçek'in itfaiye erinin parmağını tuttuğu kareden para kazanmak istediler. Trendyol'da faaliyet gösteren 'hediyehanem' isimli mağazanın yaptığına tepki yağdı.

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Trendyol'da 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupada İzmir depreminin sembolü olan Elif Perinçek'in itfaiyecinin elini tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, büyük tepki aldı. 

Gelen tepkilerin ardından ürün Trendyol'un internet sitesinden kaldırıldı.

"Hassasiyetinizi paylaşıyoruz"

Trendyol'dan yapılan açıklamada, "Geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz" denildi.

elif perinçek izmir depremi parmak
Elif Perinçek İzmir depreminde enkaz altından umutların tükendiği anda kurtarılmıştı. Küçük kız kendini kurtaran itfaiye erinin parmağına yapışmış ve ambulansa gidene kadar bırakmamıştı. Bu fotoğraf karesi İzmir depreminin sembol karelerinden biri oldu. 

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